La Juventus è "Di Maria dipendente" e può essere un problema (Gazzetta)

La Gazzetta analizza la partita di ieri sera della Juventus contro il Friburgo, andata degli ottavi di Europa League. La Juve di Max Allegri ha vinto all'Allianz Stadium per 1-0 con il gol di Angel Di Maria. E anche se questa mattina gran parte della stampa italiana festeggia il risultato della Vecchia Signora e il gol del Fideo, c'è un particolare della partita che non va ignorato e che la Gazzetta puntualizza. In due parole la Juventus è "Di Maria dipendente". "Finché Di Maria va, lasciatelo andare che di problemi ne risolve tanti in questa Juve. Segna soltanto lui. L'unico problema che non potrà mai risolvere è quello della sua eventuale assenza. Il giorno in cui non c'è per infortunio, squalifica o turnover, oppure accusa un calo ...

