Raspadori potrebbe tornare a disposizione di Spalletti per Torino-Napoli CorMez

Il recupero di Giacomo Raspadori procede nella giusta direzione. Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, ci sono concrete speranze che l'attaccante del Napoli torni a disposizione di Luciano Spalletti per la trasferta a Torino in programma il 19 marzo. Ieri il Napoli ha pubblicato il report quotidiano dell'allenamento a Castel Volturno, in cui, alla voce Raspadori era scritto: "Raspadori ha svolto lavoro personalizzato in campo". Ci vuole ancora tempo, ma le prospettive, stando a quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, sono rosee. Il quotidiano scrive: "Mancini spera anche di poter contare su Raspadori per la partita contro l'Inghilterra del 23 marzo al Maradona. Il recupero procede bene, s'attende il rientro in gruppo ...

