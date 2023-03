Il caro prezzi “taglia” anche la spesa alimentare: -4,4% in un anno. I consumatori: “Italiani a dieta forzata, il governo intervenga” (Di mercoledì 8 marzo 2023) I prezzi dei beni alimentari salgono a tassi senza precedenti da 40 anni e gli Italiani, con i salari in stallo, si difendono (anche) mangiando meno. È questo il messaggio che emerge dagli ultimi dati Istat sulle vendite al dettaglio a gennaio. Su base annua, gli acquisti al dettaglio sono aumentati del 6,2% in valore ma calati del 2,4% in volume. E se si guarda solo ai beni alimentari la divaricazione è ancora più evidente: rispetto al gennaio 2022 le vendite sono aumentate del 7,5% in valore ma crollate del 4,4% in volume. Indice di un potere di acquisto sceso a picco. Al netto degli sprechi che probabilmente sono stati ridotti, secondo l’Unione nazionale consumatori quel -4,4% è un numero da allarme rosso: “Gli Italiani sono a dieta forzata. Urge ridare loro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Idei beni alimentari salgono a tassi senza precedenti da 40 anni e gli, con i salari in stallo, si difendono () mangiando meno. È questo il messaggio che emerge dagli ultimi dati Istat sulle vendite al dettaglio a gennaio. Su base annua, gli acquisti al dettaglio sono aumentati del 6,2% in valore ma calati del 2,4% in volume. E se si guarda solo ai beni alimentari la divaricazione è ancora più evidente: rispetto al gennaio 2022 le vendite sono aumentate del 7,5% in valore ma crollate del 4,4% in volume. Indice di un potere di acquisto sceso a picco. Al netto degli sprechi che probabilmente sono stati ridotti, secondo l’Unione nazionalequel -4,4% è un numero da allarme rosso: “Glisono a. Urge ridare loro ...

