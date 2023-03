Strage di Cutro, Piantedosi alla Camera: “E’ grave falsità dire che il governo abbia impedito i soccorsi”. Le vittime salite a 72 (Di martedì 7 marzo 2023) E' accorato, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, quando interviene alla Camera sulla Strage di Cutro. Respinge con sdegno l'accusa che il governo non sia voluto intervenire per salvare che era in pericolo di vita. Dice: "' E' grave falsita' che il governo impedisca i soccorsi. O,peggio ancora, che li abbia impediti" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 7 marzo 2023) E' accorato, il ministro dell'Interno, Matteo, quando intervienesulladi. Respinge con sdegno l'accusa che ilnon sia voluto intervenire per salvare che era in pericolo di vita. Dice: "' E'falsita' che ilimpedisca i. O,peggio ancora, che liimpediti" L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robertosaviano : #Meloni #Salvini e #Piantedosi sulla strage di #Cutro mentono: 71 persone sono morte perché non c'è più nessuno a p… - ciropellegrino : Gli applausi ridicoli dei parlamentari di centrodestra ridotti a claque mentre #Piantedosi, ministro della Disumani… - fanpage : Tra le 71 vittime del naufragio di migranti a Steccato di Cutro c’è anche la giornalista afghana Torpekai Amarkhel… - hbjnko : RT @Piu_Europa: Dopo la strage di #Cutro, #Piantedosi ha citato Kennedy: “non chiedetevi cosa può fare il vostro paese per voi, ma cosa voi… - Stefania_Cixi69 : RT @giuliocavalli: Abbandonati in mare e in terra. Dietro le lacrime di coccodrillo di politici disumani e incapaci c'è la realtà: i sopra… -