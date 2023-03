Serie B, chi è il migliore attaccante italiano? L’oriundo Brunori in grande spolvero, Lapadula ha cambiato bandiera… (Di giovedì 2 marzo 2023) La Serie B si avvicina alla volata finale. Il Frosinone di Fabio Grosso è nettamente al primo posto, con nove punti sul Genoa che guida il gruppetto di inseguitrici. Al solito la seconda Serie offre parecchi spunti di riflessione, per calciatori che magari potrebbero essere protagonisti in A nel prossimo futuro. Andiamo ad analizzare la classifica cannonieri, soffermandoci sui colori italiani. Alle spalle di Walid Cheddira, primo con 14 gol, c’è Matteo Brunori che sta provando a trascinare il Palermo in un piazzamento valido per i playoff. Nato in Brasile da genitori italiani e trasferitosi nel Bel Paese ad un anno, il ventottenne è il classico esempio del calciatore fattosi da solo, capace di farsi strada dalle Serie minori. Chissà che il prossimo anno non possa avere una chance. Tutta la Serie A TIM ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) LaB si avvicina alla volata finale. Il Frosinone di Fabio Grosso è nettamente al primo posto, con nove punti sul Genoa che guida il gruppetto di inseguitrici. Al solito la secondaoffre parecchi spunti di riflessione, per calciatori che magari potrebbero essere protagonisti in A nel prossimo futuro. Andiamo ad analizzare la classifica cannonieri, soffermandoci sui colori italiani. Alle spalle di Walid Cheddira, primo con 14 gol, c’è Matteoche sta provando a trascinare il Palermo in un piazzamento valido per i playoff. Nato in Brasile da genitori italiani e trasferitosi nel Bel Paese ad un anno, il ventottenne è il classico esempio del calciatore fattosi da solo, capace di farsi strada dalleminori. Chissà che il prossimo anno non possa avere una chance. Tutta laA TIM ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... brunett3g1rl : RT @gioosw: Comunque ragazzi chi è su questo profilo solo per quel tweet io non solo non condanno del tutto Ciro ma sono pure la supporter… - antonio_gaito : Ora la Serie A non vale niente, detto da chi nello stesso campionato ha 21 punti sotto, perde contro l’ultima ed ha… - RomaSiLaJuveNo : @its420timee @FraNarcisi Chi sarebbe il bambino miglior giocatore? Zalewski? A 21 anni con zero assist e zero gol i… - annamar_65 : RT @5_bepi: Questo è il risultato prodotto dal decreto che ostacola le. Ong. Non si può pensare di arginare l immigrazione in Italia sempli… - gioosw : Comunque ragazzi chi è su questo profilo solo per quel tweet io non solo non condanno del tutto Ciro ma sono pure l… -