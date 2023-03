Naufragio in Calabria, «I corpi dei bimbi saranno seppelliti nella mia cappella di famiglia» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nicoletta Parisi, una signora di Catanzaro, ha deciso di offrire una sepoltura dignitosa ai piccoli naufraghi, che saranno tumulati accanto al marito Leggi su vanityfair (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nicoletta Parisi, una signora di Catanzaro, ha deciso di offrire una sepoltura dignitosa ai piccoli naufraghi, chetumulati accanto al marito

Cutro, Piantedosi sotto assedio
Il fuoco di fila dell'opposizione sul ministro Matteo Piantedosi per il naufragio di Cutro sono quelle di questo governo che non ha fatto nulla per evitare la tragedia di Cutro in Calabria.

ELLY SCHLEIN, IL NUOVO SEGRETARIO DEL PD E' LESBICA E PIACE ANCHE A SOROS
"Ora uniti per tornare a vincere. Saremo un problema per il governo Meloni. Il naufragio di migranti in Calabria pesa sulla coscienza dell'esecutivo". Le prime parole di Elly Schlein, neoeletta segretaria del Pd, sono battagliere e ne riflettono bene la tempra.

La marcia indietro dei diritti umani
E ricordando 'l'orribile naufragio' avvenuto domenica a Cutro, in Calabria, afferma: 'Tutti coloro che cercano una vita migliore meritano sicurezza e dignità. Abbiamo bisogno di percorsi sicuri e...'

Calabria, naufragio di Stato: cronaca di una sciagura annunciata

Naufragio in Calabria: i migranti morti salgono a 66
Poco meno di 24 ore nella disperata attesa di soccorsi mai arrivati, l'avvistamento da parte di un aereo di Frontex, almeno quattro telefonate partite dal barcone nel mare in tempesta…

Apocalisse di migranti sulle coste calabresi: già 60 morti (ci sono bambini), decine di dispersi
ROMA - Il naufragio di un barcone con a bordo iraniani, pakistani e afghani al largo delle coste italiane ha provocato una strage. Naufragio questa mattina all'alba a pochi m...