Tennis, ATP Santiago 2023: Fabio Fognini subito eliminato dall'argentino Etcheverry

Continua il 2023 davvero molto complicato di Fabio Fognini. Se a Rio de Janeiro era arrivata la prima vittoria dell'anno e comunque segnali positivi dalla sconfitta con Carlos Alcaraz, nel torneo ATP di Santiago purtroppo il ligure ha fatto molti passi indietro, perdendo malamente al primo turno contro Tomas Martin Etcheverry. L'argentino si è imposto in due set con il punteggio di 6-1 7-6 in un'ora e quarantanove minuti di gioco. Enormi problemi al servizio per Fognini, che ha commesso ben sette doppi falli. Il ligure ha poi vinto solamente il 50% dei punti quando ha servito la prima. Resta il rimpianto per non essere riuscito a sfruttare il break di vantaggio e i due set point avuti nel secondo set. Brutto inizio di partita per Fognini, che cede

