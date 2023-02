Pensione anticipata con il decreto Milleproroghe | la svolta è clamorosa e ne puoi approfittare

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 24 febbraio 2023) La conversione delha modificato diverse cose nell’ordinamento delle pensioni anticipate in Italia. Ecco cosa ci aspetta. Solo una settimana fa è stata convertita in Parlamento ilpronunciato dal Governo. In questoviene spiegato quali sono le misure prorogate per tutto il resto dell’anno e fino all’ultimo ci sono state modifiche. Ecco la situazione con le pensioni., la– IlovetradingLe pensioni anticipate in Italia sono un tema estremamente caldo. Dopo anni a discutere delle pensioni e di come queste possano essere rivoluzionate da nuove misure, si sta ancora cercando di trovare una quadra. Maggioranza, opposizioni e sindacati hanno tutti visioni diverse sull’argomento, ...