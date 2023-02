San Marzano sul Sarno | sequestrate 4 | 6 tonnellate di sigarette di contrabbando

(Di lunedì 13 febbraio 2023) I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato 4,6didi, per un valore stimato di oltre 800.000,00 euro. Due gli arrestati in flagranza di reato, un quarantaseienne napoletano e un cinquantatreenne salernitano. L’operazione è stata condotta dai finanzieri del Gruppo di Nola che, durante un servizio di controllo del territorio, hanno identificato e seguito un furgone sospetto, appartenente a un soggetto già conosciuto alle Fiamme Gialle, fino all’ingresso di un capannone situato in una zona extraurbana isolata del Comune di Sansul. I militari si sono trovati di fronte a un vero e proprio deposito di quasi cinquediprive del contrassegno dello Stato ...

Un passo falso per il Vico Equense che dovrà provare a riscattarsi: il prossimo appuntamento, però, sarà in trasferta nella tana della capolista.

