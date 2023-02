Ultime Notizie Serie A | Santoriello verso l’esclusione dall’udienza preliminare Parlano Di Livio e Liguori

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Juventus,il 27 marzo Ciro, pm preso di mira dai tifosi della Juventus nell’ultimo periodo, non sarà probabilmente presente all’udienza. Di: «Fiorentina? Jovic ha atteggiamenti flemmatici non mi sono mai piaciuti» Angelo Di, ex giocatore, ha parlato del momento della Fiorentina nel campionato diA e di Jovic in particolare. Lecce,: «InA due sconfitte di fila ci possono stare, ne ...