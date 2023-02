La giornalista fa il contrario di Chiara con la lettera a sé stessa E meno male

(Di giovedì 9 febbraio 2023) «Sorridente, solare, ironica, ma con lei è assolutamente vietato abbassare la guardia. Nonostante faccia di tutto per sembrarlo, è tutt’altro che una belva». Con questa presentazione Amadeus ha accolto sul palco dell’Ariston Francesca Fagnani. Nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2023, la co-conduttrice ha letto un monologo sull’importanza della rieducazione del condannato. Un contributo, in realtà, degno di una vera e propria belva. Francesca Fagnani, la star di “Belve” guarda le foto Leggi anche › Francesca ...

... assessore alla Sanità, Francesco Rocca, presidente della Croce rossa italiana, e la... Al, noi li concepiamo come momenti consecutivi della crescita del cittadino ". Per il ...Seymour Hersh è uninvestigativo statunitense. Ha vinto il Premio Pulitzer nel 1970 per ... così come altre azioni delle autorità tedesche, suggeriscono il

Sanremo 2023, con Francesca Fagnani sul palco voci ragazzi Nisida Adnkronos

Francesca Fagnani a Sanremo, di cosa parla il monologo della ... Trend-online.com

Sanremo, il monologo di Francesca Fagnani: una lettera dal carcere minorile Today.it

Liverpool, la situazione è tesa. E Klopp zittisce un giornalista: "Con te non parlo" La Gazzetta dello Sport

L'Opinione delle Libertà L'Opinione delle Libertà

Ciro Santoriello è il magistrato della Procura di Torino che indaga sulla Juventus nell’ambito dell’inchiesta “Prisma”. Stimatissimo e con una carriera notevole già nel curriculum, è considerato molto ...S abato 11 febbraio anche chi non si è ancora convinto potrà entrare in possesso della sua identità digitale. A Treviolo, infatti, è in programma una giornata interamente dedicata alla creazione e att ...