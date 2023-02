(Di mercoledì 8 febbraio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/02/clip-beningni.mp4 Ho sempre trovatostraordinario: la sua presenza sul palco è qualcosa che apprezzo da sempre, indipendentemente dal suo orientamento politico, quindi non mi fa strano dirlo anche oggi. Trovo invece ridicole le scomposte reazioni della stampa e dei buonisti “de sinistra”. Stamani, infatti, mi sono svegliato leggendo delle lodi ache non stanno né in cielo né in terra: “Inno alla libertà”, “il coraggio di stare con la Costituzione”. Fatemi capire, quale inno alla libertà e quale coraggio?la Costituzione è stata violata in ogni suo principio, questi fenomenidiavolo erano? Gli stessi che oggi si proclamano fan della costituzione,Conte ci chiudeva in casa a colpi ...

Esordiente come co - conduttrice del Festival di2023 , Chiara Ferragni decide di portare sul palco un discorso sull' autodeterminazione ... che accusa l'imprenditrice digitale di. ......da ogniche purtroppo si ammanta troppo spesso del nobile richiamo alla pace , nel cui nome siamo riusciti anche a inscenare l'avvilente scandalo per il videomessaggio di Zelensky a...

Sanremo, ipocrisia Benigni: dove era quando ci imponevano il green pass Nicola Porro

Sanremo, la tv e un magistrato fantastico nel paese dell’ipocrisia Il Foglio

Sanremo, S. Craxi: "Testo Zelensky sì, video no E' grande ipocrisia ... Adnkronos

La peggior prima puntata di Sanremo di sempre Il Messaggero Veneto

Chiara Ferragni divide il pubblico di Sanremo 2023: dal vestito alla lettera contro la violenza sulle donne Virgilio Notizie

A Sanremo 2023 Chiara Ferragni porta l’autodeterminazione delle donne con una lettera a se stessa, ma per i social è l’ennesimo ‘selfie’ ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...