Manchester City | assunto l’avvocato per fronteggiare le accuse | è tra i più costosi in Inghilterra

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ilè stato accusato dalla Premier League di oltre 100 violazioni delle regole regole economico-finanziarie imposte dal massimo campionato di calcio inglese. Il riferimento è agli sponsor “gonfiati” già indagati dalla Uefa negli anni passati, ai contratti con l’ex tecnico italiano Roberto Mancini e ai trasferimenti di calciatori minorenni, casi che già portarono a sanzioni per altri club come il Chelsea. Secondo quanto riporta il quotidiano inglese Mirror, ilhauno degli avvocati inglesi piùpera tutte lesollevate dalla Premier League. Si tratta di Lord Pannick di Blackstone Chambers. Pannick ha familiarità con il caso deldopo aver difeso i Citizens nel loro appello al Tribunale Arbitrale ...

Lloris - calciomercato.it Arrivano però brutte notizie per la compagine di Conte che perderà per un lungo periodo il portiere e capitano Hugo Lloris, finito ko nella gara contro il. ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Il casoimpazza in Inghilterra (e non solo) ma i Citizens sembrano intenzionati a passare al contrattacco anche sul fronte legale. Il club campione della Premier League ha chiesto di essere ...

Caso Manchester City, Guardiola shock: il tecnico pronto a lasciare se... Lazio News 24

Dall'Inghilterra: Man City, Guardiola pronto a lasciare prima che entrino in vigore eventuali sanzioni Milan News

L'anti-juventino Santoriello non è solo: sarà un giudice dell'Arsenal a decidere sul Manchester City Calciomercato.com

TMW - Milan, forte pressing del Manchester City per Leao: i dettagli TUTTO mercato WEB

L'infortunio subito contro il Manchester City costringe il portiere francese a rimanere ai box per un periodo di almeno sei settimane. Hugo Lloris salta il Milan. Non solo la gara d'andata, ma anche ...Il Manchester City assume il miglior avvocato britannico per difendersi dalle accuse rivolte al club da parte della Premier League. Come riporta il “Daily Mail” infatti, la squadra difensiva del ...