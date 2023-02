La globalizzazione è fallita | ecco il mondo in cui viviamo

L'anticamera della. Il 'Jumbo' ...però particolarmente legato al percorso del ...come testimonial per portare a spassomagia e... Un'icona tristementesolo vent'anni dopo. Il ......i tempi del neoliberismo e della ''... Chi perde questo trenofinito… Anche ...quelle imprese che riporteranno o manterranno...Britishvolt, una start - up che progettava ...