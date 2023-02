Il terzo cuore di Leo Gassmann a Sanremo 2023

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) A Leonon bastavano due cuori per amare. Cosi aporta unche contiene tutto il sentimento possibile da donare. Lui che il palco dell'Ariston lo aveva calcato già vincendo nel 2020 nella categoria Nuove Proposte con il brano Vai Bene così, ora ci riprova. Quando mi hai letto la mano Ci hai visto mille problemi e mille guai Dovevi starmi lontano Ma mi hai risposto che tu non scappi mai Il brano con Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari L'ansia di tornare sulle scene c'è sempre, ma questa volta l'impegno è raddoppiato. Ha smesso di bere, mangia bene, va a correre, ha intensificato le lezioni di canto e in questo pezzo, scritto con il supporto di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari parla di questioni amorose. Di quel gioco di tira e molla che fa parte di ...