Cardiologie aperte | dal 12 al 19 febbraio visite gratis per i cittadini

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Entro il 2030, si prevedono nel mondo 24 milioni di morti all'anno per cause cardiovascolari. Le malattie cardiovascolari restano ancora oggi la principale causa di morte nel nostro paese, essendo ...

... dal 12 febbraio al 19 febbraio, in occasione di San Valentino, lancia l'iniziativa nazionale di Prevenzione Cardiovascolare '2023', giunta alla sua diciassettesima edizione. Nel ...Per questo, in occasione di San Valentino, la Fondazione per il Tuo cuore dell'Associazione Medici Cardiologi Ospedalieri (Anmco) lancia la 17/ma edizione dell'iniziativa '2023'. ...

Domenica 19 febbraio l'appuntamento con la prevenzione "Per il tuo Cuore": medici e infermieri a disposizione all'ospedale San Cataldo ...