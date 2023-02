Calciomercato com – Juve | Allegri | ‘-14 alla salvezza | Vlahovic ora è più brillante Vi spiego la gestione del tridente’ | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) 2023-02-08 00:43:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Il tecnico dellantus Massimilianoha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Salernitana: “I ragazzi hanno risposto bene, dopo il 3-0 abbiamo cominciato ad essere un po’ superficiali, loro hanno avuto troppe occasioni. Siamo un po’ usciti dpartita, questo non deve succedere e bisogna migliorare. E’ successo due volte contro il Monza e all’andata contro la Salernitana. Bisogna sbagliare meno, anche se con il vento che aveva asciugato il campo non era semplice”. RECUPERI – “Abbiamo bisogno di tutti, anche dei giovani come Miretti e Fagioli che oggi hanno fatto bene. I cambi diventano determinanti, danno una mano a tenere alto il pallone. Abbiamo giocatori che vengono da tanti mesi di inattività. ...