15 Giocatori Costosissimi da Prendere Gratis nel Calciomercato

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La stagione invernale è finita, ma non per le grandi squadre d’Europa. Per loro è iniziata la corsa ai parametro zero, una gara che diventa sempre più appassionante negli ultimi anni. E, come una grande ondata di marea, ia costo zero stanno bussando alle porte delle big italiane e non solo. Grandi nomi, grandi opportunità e una lunghissima lista di possibili colpi da maestro che fanno sognare i principali direttori sportivi d’Europa. Nella lista deiche andranno in scadenza a giugno, ci sono nomi che valgono oro: calciatori di grande talento,che possono diventare le chiavi del successo. Sono come stelle cadenti, che potrebbero illuminare il firmamento delle grandi squadre europee. E, come un artista che dipinge un quadro di una bellezza sublime, i direttori sportivi devono saper scegliere i ...