Terremoto tra Turchia e Siria | nuova scossa di magnitudo 7 6 Sos di Ankara alla Nato | servono medici

- Due scosse hanno devastato città e paesi nella zona di confineTurchia (dove è stato registrato l'epicentro del sisma) e Siria. La prima registrata alle 2. 17 di magnitudo 7,8 mentre la seconda, questa mattina, di magnituo 7.5. Migliaia le persone morte, ...Il 6 febbraio la regioneTurchia e Siria è stata colpita da una scossa didi magnitudo 7.9 - una violenza tale da far scattare l allerta tsunami per le coste italiane . Sulla base dei dati elaborati dal Centro ...

Terremoto in Turchia e Siria, i morti sono oltre 1.350. 'Il più devastante in 24 anni' - Medio Oriente Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia e Siria, i morti sono circa 1.800. Erdogan: 'Il più grande disastro dal 1939' - Medio Oriente Agenzia ANSA

Forti scosse di terremoto tra Turchia e Siria: quasi 1.600 morti Tiscali Notizie

Devastanti scosse di terremoto tra Turchia e Siria, almeno 1600 morti - Papa: "Vicinanza spirituale" alle persone colpite - Papa: "Vicinanza spirituale" alle persone colpite RaiNews

Terremoto in Turchia e Siria, nuova scossa di magnitudo 7.5 con epicentro a Ekinozu. Si contano più di 1800 morti ... la Repubblica

per possibili onde di maremoto in arrivo sulle coste italiane dopo la scossa di terremoto tra Turchia e Siria. "Stiamo lavorando per fornire la disponibilità dei nostri team con il Corpo nazionale del ...Terremoto in Turchia e Siria, i morti sono oltre 1.500. Erdogan: 'Il più grande disastro dal 1939'. Scossa di magnitudo 7.8 nella notte. Tajani, tutti gli italiani contattati, stanno bene Continua a s ...