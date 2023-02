(Di lunedì 6 febbraio 2023): las’è “” di tre– Ildi poche ore fa vicino al confine turco-siriano ha causato oltree migliaia di feriti. Inoltre ha causato lo spostamento delladi tre, in un lasso di tempo di una decina di secondi, lungo una faglia di 150 chilo. In un’intervista al Corriere della Sera, il capo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Carlo, ha spiegato che la cosiddetta placca araba si è mossa di trelungo una direzione nordest-sudovest rispetto alla placca anatolica.ha poi precisato che la ...

LIVE Il geologo Carloha evidenziato come "per il momento sia rientrato l'allarme maremoto:... Secondo lo studioso, "la causa delin Turchia è dovuto a una faglia trascorrente, la placca ......a tremare così forte C'è da temere in Italia 'Il comportamento 'epidemico' è noto ma il... ha spiegato il professor Carlo, presidente dell'Ingv, Istituto nazionale di Geofisica e ...

Sisma, Doglioni: La Turchia s'è "spostata" di 3 metri. Mille vittime ... RomaDailyNews

Il sisma in Turchia avvenuto su punto incontro di 3 placche - Scienza ... Agenzia ANSA

Nuova scossa di 7.5, dopo i devastanti terremoti in Turchia e Siria, con oltre 1350 morti - ++ Nuove scosse a Latakia, Tartus e Beirut - ++ Nuove scosse a Latakia, Tartus e Beirut RaiNews

Guidonia – Terremoto, Carlo Doglioni (Ingv): «Non c'è possibilità di ... Elisabetta Aniballi

Terremoto a est di Roma, Carlo Doglioni (Ingv): «Ci saranno altre scosse, non escludo più forti. Bisogna fare prevenzione sugli edifici sfruttando i bonus fiscali» Corriere Roma

Il presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Carlo Doglioni ha spiegato che la placca araba si è mossa di tre metri lungo una direzione nordest-sudovest: "È come se la Turchia si ...E’ stata una delle due grandi faglie presenti in Turchia, quella Est Anatolica, a scatenare il terremoto di magnitudo 7.9 avvenuto nella notte e che finora ha fatto registrare una ventina di repliche, ...