RUNFORMEYER #RUNFORLOVE | La Lega B sostiene la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Dopo il successo della scorsa edizione, torna la corsa virtuale a coppie per un San Valentino solidale. Si chiamaed è l’evento sportivo promosso dallanella giornata dedicata agli innamorati, al quale laSerie B ribadisce anche quest’anno il suo impegno per promuovere e sostenere concretamente l’iniziativa. Una collaborazione, quella con ladi, che va avanti da diversi anni e che ha prodotto numerosi risultati e una grande soddisfazione da parte della famiglia della B come ribadisce il presidente dellaB Mauro Balata: “Noi affermiamo in modo deciso la responsabilità di un calcio che sia etico ma anche ...

La Lega Serie B ribadisce il suo impegno per promuovere e sostenere la #, la corsa virtuale promossa dalla Fondazione dell'ospedale pediatrico 'Meyer' di Firenze, in programma nel giorno di San Valentino. Per sostenere e supportare la #...Come in ogni corsa, anche alla #è prevista una classifica generale con relative premiazioni. Il tempo di percorrenza della squadra sarà la sommatoria del tempo impiegato dai ...(ANSA) - ROMA, 06 FEB - La Lega Serie B ribadisce il suo impegno per promuovere e sostenere la #RunforMeyer #RunforLove, la corsa virtuale promossa dalla Fondazione dell'ospedale ...Dopo il successo della scorsa edizione, torna la corsa virtuale a coppie per un San Valentino solidale. Si chiama #RunforMeyer #RunforLove ed.