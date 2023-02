Inter | due piccioni con una fava | una vittoria che vale il Derby e… Asllani!

(Di lunedì 6 febbraio 2023) L’ha trionfato neldi Milano contro il Milan per 1-0. Successo importante anche in ottica Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese è ufficialmente un giocatore nerazzurro, scatta l’obbligo di riscatto DOPPIO SORRISO ? Unadal doppio sapore dolcissimo per l’. L’1-0 firmato Lautaro Martinez contro il Milan ha dato due certezze: la secondaconsecutiva in un, dopo quello di Supercoppa Italiana, e il riscatto obbligato di Asllani. Negli accordi traed Empoli, stipulati in estate, esisteva infatti una clausola: ovvero che l’avesse riscattato obbligatoriamente Asllani al primo punto raccolto a febbraio 2023. L’albanese deve un favore al Toro. Asllani è arrivato in prestito oneroso – 4 milioni di euro – ...

La scelta di oggi di giocare conpunte vicine era per mettere più in difficoltà l'e purtroppo non ci è riuscito. Comunque è un giocatore importante in cui crediamo. Se lo rifarei giocare ...Lo ha detto il tecnico dell'Simone Inzaghi dopo la vittoria nel derby contro il Milano. "L'... Vincerederby in 20 giorni penso non capiti sempre. Classifica Non guardiamo né avanti né ...

giocatori Inter Milan che hanno indossato tutte e due le maglie Tag24

Pioli dopo Inter-Milan: "Troppo rinunciatari. Leao Volevo due centravanti in verticale" Sky Sport

Inter, Inzaghi: "Abbiamo stradominato, soddisfatto dopo i due derby ... Sportitalia

Inter-Milan, rivivi la MOVIOLA: due gol annullati ai nerazzurri, Dzeko ... Calciomercato.com

Inter-Milan, i duelli del derby: le statistiche di giocatori e allenatori Sky Sport

(ANSA) - MILANO, 05 FEB - "Ho fatto i complimenti alla squadra, abbiamo stradominato. Sono molto soddisfatto, adesso guardiamo avanti con fiducia. Vincere un derby in questo modo fa molto ...È Davide Massa l'arbitro scelto per dirigere Inter-Milan, match valido per la 21^ giornata del campionato di Serie A. Il fischietto della sezione di Massa ha come assistenti Bindoni ...