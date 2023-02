Chirurghi ospedalieri | ‘al Congresso Acoi le sfide per far ripartire il Ssn’

Leggi su italiasera

(Di lunedì 6 febbraio 2023) (Adnkronos) – Oltre 6milae specializzandi, più di 50 aziende del settore medico ospedaliero, 12 delegazioni medico-scientifiche internazionali che si confronteranno in oltre 60 sessioni scientifiche e di approfondimento e 300 contributi video. Sono i numeri del 41esimo– Associazioneitaliani, che si terrà a Roma dal 10 al 13 settembre prossimo al Centro congressi La Nuvola dell’Eur. “Per 4 giorni la sanità italiana avrà un palcoscenico unico – annuncia Marco Scatizzi, presidente– Ildi Roma sarà il luogo dove si incontreranno le istituzioni, i professionisti della sanità, le aziende che sviluppano ogni giorno innovazione e tecnologia, i pazienti. Un evento che segnerà, per tutti, la sfida per la ...