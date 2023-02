Calcio | Benevento | Stellone è il nuovo allenatore

(Di lunedì 6 febbraio 2023), 6 feb. - (Adnkronos) - Ora è ufficiale: Robertoè ildel, al posto di Fabio Cannavaro. Ad annunciarlo il club sannita con una nota sul proprio sito ufficiale. "La societàcomunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a mister Roberto. Il tecnico romano arriva aaccompagnato dal collaboratore tecnico Gennari Andrea, dal preparatore atletico Riela Lorenzo Alessandro e dal match analyst Carmelo Merenda. Il Vice di mistersarà Dagoberto Carbone, giàdel Settore giovanile giallorosso, promosso in prima squadra".

. Domenica dal sapore dolceamaro per le compagini under 16 e 15 del. Sul sintetico dell'Avellola, ha festeggiato il ritorno alla vittoria la compagine guidata da Fusaro che si è imposta con il risultato di 3 - 2 sulla Reggina. E' successo tutto nel ...... realizzata al 28' e al 41', quest'ultima sudi rigore. Nella ripresa, dopo cinque minuti, è arrivato anche il tris di Surricchio . Ilha accorciato le distanze al 10', per poi ...

