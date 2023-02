Al via i Mondiali di sci alpino | tutte le gare su Eurosport e Rai

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Dove vederedi Sci tv streaming –e RAI saranno la casa deidi sciche prenderanno il via il 6 febbraio per terminare il 19 dello stesso mese e che si svolgeranno tra Courchevel e Meribel. Le piste Eclipse e Roc de Fer ospiteranno rispettivamente lemaschili e femminili. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Le pagelle della combinata femminile deidi Courchevel e Méribel 2023. L'Italia festeggia il suo primo oro con Federica Brignone , sulla quale si potrebbero sprecare uno svariato numero di aggettivi per quello che ha messo in mostra ...

Clamoroso sulle nevi di Meribel (Francia), sede dei Mondiali 2023 di sci alpino. E’ iniziata quest’oggi la rassegna iridata con la prova della combinata: prima la run di superG e poi quella di slalom.Ai mondiali di sci alpino 2023 in programma a Courchevel e Meribel, in Francia, la squadra azzurra ha un solo obiettivo: migliorare il medagliere di Cortina 2021 ...