Torino-Udinese | programma e telecronisti Dazn Serie A 2022 2023

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ile isudi, match valido per la ventunesima giornata di. Sfida della tranquillità, ma con vista sulla zona Europa, quella dell’Olimpico-Grande, dove i granata affrontano i friulani con in palio tre punti pesanti per la parte sinistra della classifica da consolidare. Chi vincerà? Appuntamento fissato alle ore 15 di domenica 5 febbraio.sarà visibile sucon la telecronaca di Andrea Calogero e Alessandro Budel. SportFace.

Andrea Sottil, 49 anni, di Venaria Reale (a due passi da) , tecnico dell'settima in classifica, cuore granata: proprio così, cuore granata e figlio del Filadelfia. Perché l'attuale allenatore friulano ha compiuto tutta la trafila del settore ...Partita con vista sull'Europa quella delle 15 tra. Le due squadre non hanno grossi problemi di formazione, ma Juric non può utilizzare subito Ilic a causa di una contusione, probabile l'impiego di Miranchuk e Sanabria. In difesa ...

Juric pre Torino-Udinese: “Non mi sono mai affezionato così tanto a un gruppo” Toro News

Torino-Udinese, Vlasic in missione speciale Tuttosport

Tuttosport su Torino-Udinese: "Per Juric è già San Valentino" TUTTO mercato WEB

Torino-Udinese: la conferenza di Sottil Fantacalcio ®

Chiusa la parentesi in Coppa Italia, con la sconfitta di Firenze e l'eliminazione dalla competizione, il Torino tenta di conquistare l'Europa attraverso il campionato. E una tappa importante è quella ...La sfida tra Torino e Udinese della 21^ giornata di Serie A si gioca oggi, domenica 5 febbraio alle 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky ...