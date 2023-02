Spalletti è uno degli allenatori più vecchi in Serie A | ma ha idee straordinariamente giovani Gazzetta

(Di domenica 5 febbraio 2023) “A guardare la classifica, qualcuno potrebbe avere la tentazione di anticipare le vacanze. Già sappiamo chi vincerà lo scudetto, a meno di sconvolgimenti, e anche la strada per la B sembra tracciata per due squadre su tre”. Lo scrive Stefano Agresti sulladello Sport. Siamo solo a febbraio e il campionato sembra già deciso. Lo dicono i numeri, l’evidenza dei numeri. “Dopo venti giornate, quasi ventuno, il Napoli è inattaccabile: perché gioca meglio, è molto più forte di ogni concorrente, non ha tentennamenti, sbaglia quasi mai e quando gli accade sa subito rimediare. E anche perché tra le inseguitrici non ce n’è una che trasmetta la sensazione di poter vincere dieci partite di fila, in modo da poter approfittare dell’eventuale (molto eventuale) calo della squadra di“. La superiorità del Napoli è netta. Eppure, la ...

Nessun problema di formazione perche ha da sciogliere due nodi:in difesa tra Mario Rui e Olivera e in attacco Lozano, Politano ed Elmas in corsa per una maglia. Alle ore 15 troviamo ...La nuova protagonista è il Napoli di, che a metà corsa ha già staccato il gruppone. ... E sulla destra, a dargli manforte contro Theo e Leao, ci saràdegli uomini più in forma della rosa, ...

Spalletti: "Ognuno deve fare la propria parte, difficile tenere fuori uno ... GonfiaLaRete

Spezia-Napoli, Spalletti: "Partita trappola se pensiamo che sia facile, su Raspadori..." Sky Sport

Spalletti dispiaciuto: "E' difficile tenere fuori uno serio e forte come Raspadori" Tutto Napoli

Spalletti incontra i tifosi: “Sei il numero uno” la risposta a sorpresa del mister – VIDEO napolipiu.com

Spalletti interrompe in diretta l'intervista di Gollini: Faccio un appello ... Fanpage.it

Il Napoli va a far visita allo Spezia per continuare la sua corsa verso lo Scudetto: si gioca oggi alle 12:30 allo stadio Picco, diretta TV su Sky e ...Spezia e Napoli si affrontano domenica 5 febbraio alle 12.30 per il turno numero 21 del campionato di Serie A: info partita e streaming gratis ...