(Di domenica 5 febbraio 2023) Un uomo di 28 anni é stato arrestato per averto,to e aver stretto un cavo intorno al collo di una, 30 enne rumena, in un hotel a Desio (Monza). A rintracciarlo e bloccarlo ...

Un uomo di 28 anni é stato arrestato per aver picchiato, sequestrato e aver stretto un cavo intorno al collo di una escort, 30 enne rumena, in un hotel a Desio (Monza). A rintracciarlo e bloccarlo ...I Carabinieri della Stazione di Carlentini hanno arrestato un 33enne del luogo in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria aretusea. L'uomo, già agli arresti domiciliari con ...

Sequestra, picchia e costringe a sniffare una escort, preso - Lombardia Agenzia ANSA

Picchia e sequestra la moglie: arrestato RaiNews

SEQUESTRA L'IMPRENDITORE E LO PICCHIA: "DIETRO DI ME LA ... Latina Tu

La suocera s'impiccia e lei lo lascia: lui la sequestra e la picchia MaremmaOggi

Cinque giorni da incubo Sequestra e picchia la ex il Resto del Carlino

Un uomo di 28 anni é stato arrestato per aver picchiato, sequestrato e aver stretto un cavo intorno al collo di una escort, 30 enne rumena, in un hotel a Desio (Monza). (ANSA) ...Il colpo nella serata di mercoledì 1° febbraio. Al rientro a casa dei proprietari li hanno sequestrati in casa arrivando a malmenare pesantemente l’uomo. Cinque anni fa un episodio analogo in paese. A ...