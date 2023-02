Napoli | è dittatura-scudetto | Spezia spazzato via | non ci sono rivali

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 5 febbraio 2023) La '' delcontinua. La squadra di Spalletti non si fa sorprendere dalla 'trappola'e con un rotondo 3-0 si porta a casa altri tre punti che servono a legittimare sempre di più il suo largo vantaggio sui(+16 sull'Inter, impegnato stasera nel derby, e la Roma) e avvicinarsi a grandi passi verso il sogno. Il tecnico toscano aveva avvertito dei rischi della trasferta spezzina (dove lui ha militato per quattro anni da giocatore) e per un tempo i partenopei hanno faticato a trovare gli spazi per pungere gli Aquilotti, ordinati e ben messi in campo. Spalletti ha sbraitato, invocato pressione, incitando a suoi ad alzare ritmo, intensità e la qualità del gioco per evitare cattive sorprese. Un rigore per fallo di mano di Reca in area trasformato da Kvaratskhelia ad inizio ...