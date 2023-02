Inter-Milan | Pato | “Segnare nel derby è da pelle d’oca Leao…”

... considerando che soprattutto Fiorentina e(ma occhio anche al), per quanto tra alti e bassi, hanno dimostrato di poter dare fastidio. Anche in questo caso, la poule può essere salvifica:...Derby attesissimo quello tra, in programma oggi alle 20:45. Simone Inzaghi ritrova Handanovic e Brozovic tra i convocati e Skriniar e Barella tornano dalla squalifica. Dubbio tra Lukaku e Dzeko per affiancare ...

Inter-Milan, indiscrezioni impensabili su De Ketelaere: "Tocca a lui" Liberoquotidiano.it

Derby senza pronostico: complicazione per l'Inter, grande occasione per il Milan Calciomercato.com

Dai microchip a Springsteen: 7 cose che non sapevi sul derby di Milano La Gazzetta dello Sport

CdS - LeoVegas dà respiro alle casse dell'Inter. Sarà main-sponsor al posto di Digitalbits Fcinternews.it

Inter e Milan si giocano tanto ad un anno di distanza da un altro derby che decise lo Scudetto: umori e momenti diversi. Rieccoli, 365 giorni dopo, avversari nell'ennesimo capitolo di… Leggi ...Il derby, che andrà in scena questa sera, è un match cruciale per determinare il futuro del Milan. Una vittoria permetterebbe ai rossoneri di rialzarsi ...