Scarperia | incidente stradale | muore 47enne in moto finito contro un cinghiale Era un autista di Autolinee Toscane

(Di sabato 4 febbraio 2023) E' morto per unaccaduto ieri, 3 febbraio 2023, sulla via Bolognese, a, all'altezza della frazione del Carlone, intorno alle 23. L'uomo, Emanuele Diamanti, 47 anni,di, era a bordo di una grossaed èun. Lascia moglie e figli L'articolo proviene da Firenze Post.

Secondo quanto accertato, l'uomo era alla guida di uno scooter di grossa cilindrata quando ha urtato un cinghiale che si trovava sulla carreggiata ...E' morto per un incidente accaduto ieri, 3 febbraio 2023, sulla via Bolognese, a Scarperia, all'altezza della frazione del Carlone, intorno alle 23. L'uomo, 47 anni, autista di Autolinee Toscane, era ...