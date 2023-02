Sanremo 2023 | arriva la ' Belva' Francesca Fagnani | ' Ben venga il gender fluid | la sessualità non dovrebbe spaventare'

La direzione del festival è in contatto con lo staff del presidente Zelensky per definire le modalità del suo intervento' a. Lo afferma l'Amministratore Delegato della Rai Carlo Fuortes ...Ci siamo, il Festival diè realtà e in questo articolo riassuntivo potete trovare tutti i veri nomi dei Big che sono in gara. Da Ariete a Lazza, passando per Sethu fino ad arrivare a Shari, senza ovviamente ...

Sanremo 2023, i testi delle canzoni in gara: Paola e Chiara hanno visioni da Lsd anni Settanta, Mara Sattei… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023 è alle porte: via al Prima Festival Libero Magazine

Sanremo 2023, l’appello di una disabile sui social: “Riservateci uno spazio davanti all’Ariston” Il Secolo XIX

Sanremo 2023, Valerio Lundini su Rai Radio 2 per parlare del Festival La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023: Viva Rai 2 di Fiorello sarà il dopofestival su Rai1 La Gazzetta dello Sport

Mercoledì 8 febbraio la vedremo accanto ad Amadeus a Sanremo 2023. E la cosa che la "belva" Francesca Fagnani teme di più sono «quelle scale abbinate al tacco ...Un altro tassello si aggiunge al Festival di Sanremo 2023. Secondo quanto annunciato ieri sera al Tg1 da Amadeus in collegamento insieme a Fiorello, il morning show “Viva Rai2” si sposterà su Rai1 sol ...