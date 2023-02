I tre principali candidati alle elezioni di Cipro sono in continuità con il presidente uscente

Leggi su linkiesta

(Di sabato 4 febbraio 2023) Lepresidenziali a, il cui primo turno si svolgerà il 5 febbraio,un appuntamento importante per questa nazione.è una repubblica presidenziale e il Capo di Stato ricopre anche la carica di primo ministro e gode di ampi poteri esecutivi. Il candidato favorito, secondo i sondaggi, è l’ex ministro degli Esteri Nikos Christodoulides, appoggiato dal partito centrista Diko e dal movimento socialista Edek. Christodoulides è accreditato tra il trentacinque e il quaranta per cento dei voti, mentre la lotta per la seconda posizione è tra Averof Neophytou, membro del partito conservatore Disy e Andreas Mavroyiannis, un indipendente appoggiato dal partito marxista Akel. Entrambiaccreditati del 23-26 per cento dei voti e lotteranno per arrivare al ballottaggio. Al secondo turno, ...