Francesco Totti e Noemi Bocchi | la loro storia è al capolinea? Ecco la verità

(Di sabato 4 febbraio 2023) Social. . Dopo l’addio a Ilary Blasi, l’ex capitano della Roma ha intrapreso una nuova relazione con. Dopo mesi in cui si sono vissuti larelazione lontano dai riflettori,ha deciso di rendere pubblica la cosa e di farsi accompagnare dalla sua nuova fiamma in Qatar. Anche Ilary Blasi sembra aver ritrovato un sorriso con un noto imprenditore. Che dire? I due, dopo la separazione, sembrano aver intrapreso due strada parallele. In questi giorni, però, stando ad alcuni rumors ci sarebbe aria di crisi trae la bella: vediamo insieme come stanno davvero le cose tra i due.Leggi anche –>sono in crisi? Novità anche su Ilary ...

E ieri nel giorno della terza udienza del processo nato in seguito al "ratto dei Rolex", doveha detto di non aver mai nascosto le borse della moglie la coppia è andata a cena ...... la conduttrice è una grande amica dell'artista e, per l'occasione, è approdata in Emilia assieme alla figlia Isabel, la terzogenita avuta da. Ilary Blasi alla mostra dell'amica ...

Francesco Totti, il padel da passione a business: investe in società con il re delle concessionarie auto - 24+ 24+

La grande storia giallorossa, in edicola il secondo volume su Francesco Totti ForzaRoma.info

Separazione Totti-Blasi, la questione irrisolta che potrebbe compromettere l’accordo consensuale DiLei

La conduttrice tv è arrivata all'udienza sui Rolex, in cui ha rivisto Totti, vestita di nero con un dettaglio verde acqua che ha scatenato la curiosità di molti ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...