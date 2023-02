La Juventus riflette su Pogba | in arrivo la possibile svolta

(Di venerdì 3 febbraio 2023)alla, atto secondo ancora in stand-by. Il centrocampista francese, di fatto, non ha ancora esordito ufficialmente con la maglia bianconera. Prima l’infortunio al ginocchio, ora il leggero indolenzimento ai flessori: punto interrogativo in casa Juve Quando tornerà in campo? Il centrocampista francese non risponderà presente alla sfida di Coppa Italia tra-Lazio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Serie A - Secondo le ultime notizie da La Gazzetta dello Sport, lasul futuro di Paul Pogba dopo i vari infortuni. Il centrocampista francese non ha ancora giocato nessun minuto quest'anno e il calciomercato prossimo può essere decisivo per lui. ...Commenta per primo Andrea Abodi , ministro per lo sport, è intervenuto a Cesena per un evento ed è tornato a parlare del caso plusvalenze, che non sisolo sullama su tutto il sistema calcio: ' Tutto il sistema calcio deve farsi un profondo esame di coscienza - riporta Calcioefinanza.it - . Ho avuto sempre grande cautela perché a ...

Nuovo infortunio Pogba, ora la Juventus riflette sul futuro - Sportmediaset Sport Mediaset

Infortunio Pogba, la Juve riflette sul futuro del francese • TAG24 Tag24

Pogba ancora KO: la Juve riflette sul futuro del francese - Numero Diez numero-diez.com

Juventus, Pogba ancora out: i bianconeri riflettono sul futuro Sportitalia

Formello, Sarri riflette sul turnover da fare in vista di Juventus-Lazio Solo la Lazio

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri soddisfatto dopo la vittoria sulla Lazio in Coppa Italia, non era facile dopo il ko contro il Monza ...All'Allianz Stadium la Juventus capitalizza il gol in chiusura di primo tempo ... l'ex Granada si distende e mette in calcio d'angolo con un ottimo riflesso. La partita vive sull'equilibrio e intorno ...