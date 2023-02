E' "bufala" la notizie pubblicata da Newseek secondo la quale gli Usa avrebbero offerto alla Russia ... Lo ha detto il portavoce delDmitry Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti. .E' quanto affermato dal portavoce del, Dmitrij Peskov , nel corso diconferenza stampa. Il quotidiano 'Neue Zuercher Zeitung' aveva riferito in precedenza, citando funzionari tedeschi, ...

Cremlino, 'una bufala' offerta Usa del 20% dell'Ucraina - Ultima Ora Agenzia ANSA

Piano pace Usa con 20% Ucraina a Russia, Cremlino: "Una bufala" Adnkronos

Il Cremlino smentisce la (presunta) proposta di pace Usa AGI - Agenzia Italia

Allarmi aerei su Kiev prima del vertice con l'Unione europea - Cia: i prossimi 6 mesi saranno critici per la guerra - Cia: i prossimi 6 mesi saranno critici per la guerra RaiNews

Cremlino favorevole a una taglia sui carri armati Abrams La Prealpina

che deve entrare in vigore il 5 febbraio, porterà "ulteriori squilibri sui mercati", dopo quello già applicato sul petrolio russo esportato via mare, lo scorso dicembre. Lo ha detto il portavoce del ...(ANSA) - MOSCA, 03 FEB - E' "una bufala" la notizie pubblicata da Newseek secondo la quale gli Usa avrebbero offerto alla Russia il 20 per cento del territorio dell'Ucraina per arrivare alla pace. Lo ...