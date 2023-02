Cospito | presidio a Milano | lanciati fumogeni verso i fotoreporter

... nel piazzale davanti alla Stazione Centrale, per il, non preannunciato in Questura e pubblicizzato sui siti di area anarchica, in solidarietà a, il detenuto in sciopero della fame ...FUORI DALLA STAZIONE CENTRALE 03 febbraio 2023 20:35a Milano: lanciati fumogeni verso i fotoreporter - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - ...

Si aggravano le condizioni di Alfredo Cospito, detenuto nel carcere di Opera al 41 bis. E sale la tensione per le manifestazioni degli anarchici, ...Il Pd passa all'attacco sul caso Cospito e annuncia "querele e denunce contro Delmastro e Donzelli per le gravi affermazioni diffamanti". I dem dicono di essere "certi" che il sottosegretario e il dep ...