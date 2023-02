Vela e Tecnologia | al Circolo di Fiumicino un aiuto per migliorare la performance

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 2 febbraio 2023)– Basta un click per analizzare i tracciati delle barche e capire come è stato interpretato il campo di regata per sfruttare al meglio i salti di vento e acquisire un vantaggio sugli avversari. Sono questi i benefici del sistema di tracciamento GPS installato a bordo di ciascuna delle 70 imbarcazioni che domenica torneranno a contendersi il Campionato Invernale d’altura di Roma per la settima giornata. Unautilizzata molto nelle regate nazionali e internazionali (Campionati del mondo, Olimpiadi, America’s Cup), meno negli eventi “per tutti”. IlVelico– che da 42 anni organizza il Campionato invernale con un record di barche al via – ha deciso di adottare il Tack tracker per una questione di sicurezza (consente di monitorare tutte le barche partecipanti in tempo reale) e, allo ...