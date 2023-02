L’offerta di Kkr a Tim fa volare il titolo in borsa | +9 | 5 per cento | ora il cda valuta la proposta «non vincolante»

Leggi su open.online

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Ha preso ufficialmente il via a Roma la riunione del cda di Tim: sul tavolonon vincolante di Kkr, operatore internazionale con sede a New York, per una quota di Netco, la società che accorpa tutti gli asset infrastrutturali di Telecom. Non è la prima volta che Kkr cerca di mettere le mai su Tim. Già nel 2021 il fondo aveva mostrato un interesse non vincolante per rilevare l’intera società al prezzo di 10,8 miliardi. Una cifra giudicata troppo bassa. Ora il nuovo tentativo, con laarrivata nella serata dell’1 febbraio e resa pubblica poche ore fa. Contenuto e valore rimangono per ora top secret, ma subito dopo la notizia Tim è entrato incon il botto: a Piazza Affari ilha guadagnato il 9% a 0,28 euro. Una cifra che è cresciuta nel corso delle ore raggiungendo il 10,6% a 0,29 euro, i ...