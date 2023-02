È uno dei capi più popolari e amati sul social media | grazie ad un design raffinato e ad una silhouette comoda Per tutte le età

Leggi su iodonna

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Cosa rende un prodotto popolare? Come nasce una tendenza? Due domande che stanno alla base dell’industria della moda negli ultimi mesi hanno trovato una risposta inedita: TikTok. Ilcinese ha stravolto il linguaggio e i ritmi del fashion system,(o per colpa di) fenomeni polarizzanti e totali, capaci di raccogliere milioni di visualizzazioni e di far conoscere brand emergenti. Un’altalena continua tra ombre e riflettori che però non riguarda uno degli item più longevi edal popolo fashionista della piattaforma: l’ormai celebre giacca Toteme contraddistinta da una sciarpa incorporata e dalle cuciture a contrasto. Un esempio di outerwear minimal e originale che ha conquistato un pubblico enorme e trasversale. Guadagnandosi di diritto un posto nel gotha della viralità fashion di TikTok. ...