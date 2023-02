Ascolti Tv | mercoledì 1 febbraio 2023 | la Roma perde con la Cremonese e pure contro The Voice Senior

Tv in prima serata1 febbraio 2023 , su Rai1 - dalle 21.35 alle 0.00 - The Voice Senior 3 ha conquistato una media di 3.844.000 spettatori pari al 22%. Su Canale 5 l'incontro di ...The Voice Senior, i dati auditel della puntata andata in onda ieri sera1 febbraio 2023 Ecco, nel dettaglio, gliche il talent di Antonella Clerici ha ottenuto ieri sera: per Rai1 ...

Ascolti tv, dati Auditel mercoledì 1 febbraio: The Voice Senior batte la Roma, Meloni chiama la Palombelli Virgilio Notizie

Ascolti tv mercoledì 1 febbraio: The Voice Senior, Roma-Cremonese, La porta rossa TPI

Ascolti TV | Mercoledì 1 Febbraio 2023. The Voice vince con il 22% (3,84 mln). Coppa Italia 17% (3,5 mln). Il DavideMaggio.it

Ascolti tv mercoledì 31 gennaio 2023: Inter-Atalanta vince la serata, cala "Boomerissima" La Gazzetta dello Sport