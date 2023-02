Anarchici | indignazione Pd su accuse Fdi | ' che mascalzonata' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Una". Dal Pd così viene definito quel titolo ("'Parlate con loro', così Cospito mandò i dem in visita ai boss") apparso oggi sul Fatto Quotidiano. E la polemica poi che ne è scaturita, alimentata da esponenti Fdi come il capogruppo Tommaso Foti, per un nuovo attacco al Pd sulla vicenda Cospito. Il tutto ruota attorno alla visita all'anarchico da parte di 4 parlamentari - il senatore Walter Verini e i deputati Debora Serracchiani, Andrea Orlando e Silvio Lai - il 12 gennaio scorso al carcere di Sassari. "Oggi 'Il Fatto quotidiano' -attacca Foti- rivela" che i 4 parlamentari Pd "sono stati indirizzati da Cospito a parlare con tre mafiosi suoi vicini di cella, Rampulla, Presta e Di Maio. Di fronte a questa rivelazione di inaudita gravità, che vede i parlamentari dem accogliere le indicazioni di Cospito, chiederemo spiegazioni ...