(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Apre il cofano, svita il tappo del radiatore: colpito dal liquido si tira indietro e finisce nella corsia di marcia. Dinamica rocambolesca sulla superstrada. Atterra il Pegaso per portarlo a Siena: è ...

Apre il cofano, svita il tappo del radiatore: colpito dal liquido si tira indietro e finisce nella corsia di marcia. Dinamica rocambolesca sulla superstrada. Atterra il Pegaso per portarlo a Siena: è ...A causa di un mezzo pesante inall'interno della galleria 'Chighizzu', è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 131 'Carlo Felice' all'altezza di Sassari. Il traffico in ...

Tir in avaria: scende ed è investito Tradito da un getto di acqua bollente LA NAZIONE

Tir in avaria in galleria, chiusa statale 131 in Sardegna Agenzia ANSA

Calvagese: tir in avaria, chiusa la Provinciale 78 BresciaToday

Tir guasto si blocca in mezzo alla strada a Denno: intervengono i ... la VOCE del TRENTINO

Traghetto per l'Isola d'Elba in avaria urta molo: tre feriti. «Impatto limitato dal comandante» leggo.it

Apre il cofano, svita il tappo del radiatore: colpito dal liquido si tira indietro e finisce nella corsia di marcia. Dinamica rocambolesca sulla superstrada. Atterra il Pegaso per portarlo a Siena: è ...È rimasto bloccato in mezzo alla carreggiata, con il motore in avaria e l'impossibilità di procedere o di tornare indietro. E la stasi del mezzo pesante ha causato la paralisi del traffico sul tratto ...