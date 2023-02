Seduta mattutina per il Napoli a Castel Volturno | assente Ndombele

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Ilha ripreso gli allenamenti a, di seguito il report ufficiale del club: Dopo il giorno di riposo, ilha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma domenica per la 21esima giornata di Serie A (ore 12.30). La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato in campo dove ha svolto torello, esercitazione tattica e circuito di forza. Chiusura di sessione con partita a campo ridotto. dombele non ha preso parte allaper una sindrome influenzale.