Il leggendario Tom Brady dice addio al football | “Ho vissuto un sogno assoluto”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) A distanza esatta di un anno, ilTomannuncia nuovamente il suo ritiro dopo 23 stagioni da protagonistanella NationalLeague. Dopo aver annunciato il ritiro una prima volta a inizio febbraio 2022, il campione, 45 anni, era tornato ai Tampa Bay, portandoli ai playoff solo un mese fa. In un video diffuso sui socialha affermato: “Vado subito al sodo. Mi ritiro, per sempre”. Il campione, già sposato con la modella Gisele Bundchen, ha detto di essere “grato” per la sua lunga e vittoriosa carriera ed è apparso visibilmente commosso. “Buongiorno ragazzi, arrivo subito al punto: mi ritiro definitivamente. So che l’ultima volta è stato un grosso problema, quindi quando mi sono svegliato stamattina ho pensato di premere ‘record’ e farvi sapere prima. Quindi non sarò ...