Furlani da record nel lungo | la misura di 7 | 99 è primato europeo under 20

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Roma – La conferma è arrivata da European Athletics: il 7,99 di Mattianel salto in(leggi qui) sarà riconosciuto comeU20 indoor. La splendida performance del talento azzurro supera di un centimetro l’attualecontinentale che appartiene al francese Erwan Konate dallo scorso anno (7,98) e al termine del consueto iter di ratifica sarà ufficialmente nell’elenco dei primati del massimo organo, dove già compare con il classico asterisco. È un ulteriore elemento di prestigio che permette di inquadrare ancora meglio il valore del salto di domenica scorsa a Stoccolma. In ogni caso, va segnalato che la prestazione del giovane reatino delle Fiamme Oro, 18 anni da compiere il 7 febbraio, è la settimaeuropea U20 di sempre, ma ...

Si conferma Mattia. Il giovane talento azzurro plana sulitaliano U20 del lungo indoor con 7,99 all'ultimo salto del Folksam GP di Stoccolma, in Svezia, dopo essersi già appropriato del limite nazionale ...Il non ancora 18enne Mattiafirma il nuovoitaliano U20 del lungo indoor con 7,99 all'ultimo salto del Folksam GP di Stoccolma, in Svezia, dopo essersi già appropriato del limite nazionale al primo turno con 7,84. ...

Mattia Furlani record italiano! 7,84 al coperto a Stoccolma, superato ... Rieti Life

Furlani da record nel lungo: la misura di 7,99 è primato europeo ... Il Faro online

Mattia Furlani salta 7,99 metri e riscrive il record italiano Under 20 a ... Eurosport IT

Atletica, Mattia Furlani vola subito a 2 cm dal record di Marcell Jacobs! OA Sport

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

99 di Mattia Furlani nel salto in lungo sarà riconosciuto come record europeo U20 indoor. La splendida performance del talento azzurro supera di un centimetro l’attuale primato continentale che ...Forte, fortissimo Mattia Furlani. Il giovane talento azzurro che il 7 febbraio compirà diciott’anni plana sul record italiano U20 del lungo indoor con 7,99 all’ultimo salto del Folksam GP di Stoccolma ...