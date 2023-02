Bridgerton | un altro amato volto lascia la serie

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Già la scorsa estate si era vociferato di unaddio nellatv di successo, dopo quello del Duca di Hastings, ma adesso la notizia sembra essere ufficiale. Stiamo parlando di Daphne, interpretata da Phoebe Dynevor. E’ stata l’attrice stessa – ospite del Sundance Film Festival – a rivelare che non sarà presente nella terza attesissima stagione: Sono elettrizzata di guardare la stagione 3, ma solo come spettatrice. Con queste parole quindi Phoebe ha fatto capire che non farà più parte della famiglia; anche se già nella seconda stagione, incentrata sul visconte Anthony, è apparsa poco rispetto alla prima in cui è stata la protagonista assoluta. Come sappiamo invece già da mesi ci saranno altri cambiamenti nella terza stagione di ...