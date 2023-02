Batgirl | Leslie Grace | “Avrei voluto che i fan vedessero il mio lavoro | ma mi restano comunque dei bei ricordi”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023), interprete dell’eroina DCnell’omonimo film, cancellato dai vertici dell’azienda quando era già in fase di post produzione, e che quindi non avrà un’uscita ufficiale, ha espresso il desiderio che i fan del personaggio possano vedere qualche scena del film, magari anche in forma non ufficiale tramite Internet; in un’intervista a Collider, l’attrice ha dichiarato: “Mi piacerebbe che le persone prima o poi vedano il mio; e magari in futuro qualche scena salterà fuori su Internet e la gente potrà divertirsi a vedere quelle scene, così come io mi sono divertita a farle; per me è una benedizione avere fatto questa esperienza, e averne il ricordo; per adesso, non ci resta che andare avanti e accontentarci di quello che la vita ci offre.” L’attrice prosegue sul viale della nostalgia: “Nel girare ...

... ma che sia stata la decisione giusta.' Il progetto didoveva uscire nel 2022 diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah conGrace, JK Simmons , Michael Keaton e Brendan Fraser ....LEGGI "Grace mostra il costume e uno sguardo dietro le quinte dal film cancellato LEGGI ": il co - regista spera che un'eventuale vittoria di Brendan Fraser ai prossimi ...

Batgirl: Leslie Grace parla delle scene d'azione con Brendan Fraser ... BadTaste.it TV

Batgirl, Leslie Grace ricorda i momenti migliori sul set: 'Quelli con Brendan Fraser' Everyeye Cinema

Batgirl, Leslie Grace spera che le clip del film trapelino online ScreenWorld

Batgirl, Leslie Grace protagonista con un secondo super-costume nella nuova fanart! Everyeye Cinema

Batgirl, Leslie Grace mostra il combattimento contro Firefly ... ComingSoon.it

Leslie Grace has offered some additional insight into DC’s scrapped Batgirl movie that is sure to make fans wish they would have been able to see it. She talks about what an awesome experience it was ...As the new slate of DC studios projects was recently unveiled by DC Co-Chairmen and CEOs Peter Safran and James Gunn the duo was also asked to postmortem the c ...