La Coppa Eccellenza regionale è dell’Accademia SPAL Femminile!

Leggi su seriea24

(Di martedì 31 gennaio 2023) L’AccademiaFemminile scrive una pagina di storia del Club, vincendo per la prima volta nella sua storia il trofeo diEmilia Romagna! Nella finale contro le parmensi del Felino, giocata allo Stadio “Vicini” di Savignano sul Panaro (MO), le biancazzurre si sono imposte per 3-1 al termine di una sfida emozionante conclusa ai tempi supplementari. La formazione di mister Salvatore Panico parte forte e dopo un quarto d’ora trova la rete del vantaggio con Tinelli che insacca una palla vagante dopo un calcio d’angolo battuto dalla destra, ma alla mezz’ora, sempre su corner, il Felino trova il pareggio con il tap-in sotto porta di Calloni. Le biancazzurre non si scompongono e provano subito a reagire, sfiorando il nuovo vantaggio con Tinelli su cross di Barison, mentre nel recupero della prima frazione Fratini si invola ...