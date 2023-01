Decision to Leave | il nuovo film di Park Chan - wook arriva al cinema - Magazine - quotidiano net

(Di martedì 31 gennaio 2023) Premiato per la migliore regia al Festival di Cannes, la pellicola racconta di un'indagine per omicidio con sorprendenti risvolti romantici. Esce nelle sale il 2 ...

Premiato per la migliore regia al Festival di Cannes, la pellicola racconta di un'indagine per omicidio con sorprendenti risvolti romantici. Esce nelle sale il 2 ...Guardando il suo ultimo lavoro,to, nelle sale italiane dal 2 febbraio, distribuito da Lucky Red, non sorprende che Park Chan - wook sia stato illuminato sulla via di Hitchcock. ...

Decision to Leave, una vertigine made in Corea L'Espresso

Decision to Leave: una clip esclusiva del film di Park Chan-wook! BadTaste.it TV

Decision to Leave, il nuovo film di Park Chan-wook arriva al cinema QUOTIDIANO NAZIONALE

Decision to Leave: thriller di Park Chan-wook Lega Nerd

Decision to Leave: SDV ci racconta la genesi dei suoi poster alternativi! BadTaste.it TV

Premiato per la migliore regia al Festival di Cannes, la pellicola racconta di un'indagine per omicidio con sorprendenti risvolti romantici. Esce nelle sale il 2 febbraio ...Premiato al Festival di Cannes per la Migliore regia, “Decision to leave” è il nuovo film di Park Chan-wook, che dopo la Trilogia della vendetta sceglie la strada di un raffinato thriller sentimentale ...